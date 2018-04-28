القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 10:46 ص

«أفينجرز: إنفينيتي وور» يسجل إيرادات قياسية مع افتتاحه

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2147149

قالت شركة والت ديزني للتوزيع، إن فيلم «أفينجرز: إنفينيتي وور» حقق إيرادات بلغت 39 مليون دولار، مساء الخميس في دور العرض بالولايات المتحدة وكندا، فيما يمثل أكبر افتتاح لفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز ورابع أكبر افتتاح على الإطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء «رويترز» العالمية أنه يتوقع أن يقترب الفيلم يوم الأحد من تحطيم الرقم القياسي في عطلة نهاية الأسبوع الذي سجله فيلم «ستار وورز: ذا فورس أويكنز»، وربما يحطمه بالفعل، وفقًا لما ذكره محللون لإيرادات الأفلام، وحصد «فورس أويكنز» 248 مليون دولار في العطلة الأسبوعية الأولى بعد بدء عرضه.

ويقدم فيلم «إنفينيتي وور» أكثر من 20 بطلًا خارقًا من عالم مارفل السينمائي الذي يتوسع بلا توقف بما في ذلك أيرون مان وسبايدر مان وبلاك بانثر وذا جارديانز أوف ذا جالاكسي.

وأشاد نقاد في العموم بالفيلم لطموحه وحجمه ولنهايته غير المتوقعة التي اختيرت على ما يبدو لتشويق الجمهور لجزء جديد العام القادم.

وبدأ عرض «إنفينيتي وور» يوم الأربعاء في بعض الأسواق بالخارج، وقالت «ديزني» إن إجمالي مبيعات التذاكر بلغ 95 مليون دولار في أول يومين.

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