«حماس» تحمل إسرائيل نتائج تصعيدها المتواصل على قطاع غزة

حملت حركة حماس، إسرائيل، النتائج المترتبة على تصعيدها المتواصل على القطاع، واستهداف مواقع تدريب للأجنحة العسكرية.



وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حجم القصف الإسرائيلي وتوقيته، يعكس حالة الارتباك والتخبط التي انتابت العدو لفشله في التعامل مع القواعد الجديدة التي فرضتها جماهير الشعب الفلسطيني".



وأضاف برهوم أن "على الاحتلال الإسرائيلي أن يفهم أنه تمادى في عدوانه وانتهاكاته، وأنه عمد إلى الدخول في مرحلة جديدة من الواضح تمامًا، أنه لا يدرك تبعاتها ومآلاتها، ظنًا منه أن الجماهير الثائرة ستتراجع، وأن المقاومة لا تستطيع تحمل استحقاقاتها".



وشدد على أن "المقاومة التي خاضت معاركها بكل قوة مع العدو، وفي أصعب المراحل والظروف ستبقى حصنًا منيعًا لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها لحمايته والدفاع عنه".