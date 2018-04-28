«فهمي»: مشاركة 7 شركات للزيوت والأرز في «أهلًا رمضان»

قال الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم مشاركة شركات السلع الغذائية، والتي تتمثل في الـ 7 شركات زيوت وشركات الأرز، وشركات السكر، والمجمعات، وشركتي تجارة الجملة، في معرض" أهلًا رمضان"، الذي يقام علي أرض المعارض بمدينة نصر، في الفترة ما بين 10 مايو المقبل إلي 16 مايو المقبل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وأوضح، في تصريح خاص لـ"الدستور": "أن هذه الشركات ستشارك بجميع منتجاتها الغذائية بجانب شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية بتخفيضات تصل إلي 20%.