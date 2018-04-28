القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
مصر
السبت 28/أبريل/2018 - 10:44 ص

«فهمي»: مشاركة 7 شركات للزيوت والأرز في «أهلًا رمضان»

الدكتور علاء فهمي
الدكتور علاء فهمي
صلاح عامر
dostor.org/2147143

قال الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم مشاركة شركات السلع الغذائية، والتي تتمثل في الـ 7 شركات زيوت وشركات الأرز، وشركات السكر، والمجمعات، وشركتي تجارة الجملة، في معرض" أهلًا رمضان"، الذي يقام علي أرض المعارض بمدينة نصر، في الفترة ما بين 10 مايو المقبل إلي 16 مايو المقبل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"الدستور": "أن هذه الشركات ستشارك بجميع منتجاتها الغذائية بجانب شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية بتخفيضات تصل إلي 20%.

موضوعات متعلقة

«فهمى» يُكلف شركات الصناعات الغذائية بشراء شهادة «أمان» للعمال

التموين: صرف رنجة وفسيخ سلعًا بديلة للخبز بتخفيض 40%

«التموين»: ٢٠٠ شركة ستشارك في معرض «أهلًا رمضان»

«غرفة بورسعيد» تطالب بمد فترة إقامة معارض «أهلا رمضان»

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ يومين

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ يومين

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ 3 أيام

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

«الأرصاد»: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

اليوم.. نظر طعن «أوبر» على حكم وقف نشاطها فى مصر

ناسا: إصابة الدرع الحرارية في مركبة «المريخ 2020» بأضرار

أسعار الذهب اليوم.. وعيار «21» يسجل 648 جنيهًا

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

مدرب روسيا: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

ألبومات الصور

بالصور.. «روان» تتحدى غلاء أسعاء الفوانيس بصناعتهم

«عبد العاطى» و«الشعراوى» يتفقدان مرسى الأتوبيس النهرى بالمنصورة (صور)

«عبدالعاطى» يفتتح محطة تحسين الرى فى ميت معاند بالدقهلية

الحفل الختامى لـ«ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2018» بدار الأوبرا

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

مدرب روسيا: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

كشكول

انطلاق فعاليات مؤتمر "دور الشريعة في استقرار المجتمعات" بجامعة الأزهر

"البحث العلمي" تساعد في إنشاء المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا

اليوم.. مؤتمر كلية الشريعة والقانون يناقش ٥٨ بحث علمي

غداً..المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو .. زراعة عين شمس تحتفل بيوم الخريجين بالمزمار و التنورة

الأمصار

فلسطين: الاحتلال يقصف دير البلح بالطائرات والزوارق الحربية

اليمن: مقتل أمير ولاية عدن «الداعشي»

فلسطين في معرض COTTM السياحي الدولي ببكين

مسؤول سوري ينفي «مرسوم» مصادرة الدولة لأملاك اللاجئين

أبرز ما جاء في الصحف العراقية

منوعات

لبن «الكفير» يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

قوة قبضة اليد تتنبأ بخطر الإصابة بمرض القلب

تطوير تقنية وراثية لإيقاف عمل جين يزيد مستويات الكوليسترول

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads