وفاة طفل بريطاني مريض بعد معارك قانونية مع الأطباء

توفي الطفل البريطاني المريض ألفى إيفانز في وقت مبكر اليوم السبت، إثر حالة عصبية انتكاسية لم يتم تشخيصها، فيما أعربت والدته عن حزنها الشديد على وفاته.



وقالت كيت جيمس، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "لقد انكسر قلبنا، لقد توفي طفلنا، هذه الليلة في الساعة الثانية و30 دقيقة.



وكان والدا الطفل قد خاضا سلسلة من المعارك القانونية ضد الأطباء في مستشفى "الدر هي شيلدرن" والقضاة، الذين أيدوا القرار بعدم السماح للطفل، ألفي بالخروج من بريطانيا للعلاج.



وكان الطفل، الذي عاني من حالة عصبية انتكاسية لم يتم تشخيصها، يتنفس بشكل كبير بدون مساعدة، منذ أن سحب المستشفى أجهزة دعم الحياة عنه يوم الاثنين الماضي.

