السعودية تعتذر عن مشهد غير محتشم خلال فعاليات WWE

بالصور.. «روان» تتحدى غلاء أسعاء الفوانيس بصناعتهم

لم تمنعها دراستها الجامعية في كلية الدراسات الإسلامية واقتراب امتحانات نهاية العام من ممارسة هوايتها في صناعة الفوانيس الخشبية والطباعة على «المجات» والقماش؛ حيث باتت تنافس المنتجات المستوردة ...