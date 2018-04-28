السبت 28/أبريل/2018 - 10:38 ص
السعودية تعتذر عن مشهد غير محتشم خلال فعاليات WWE
dostor.org/2147132
أعلنت هيئة الرياضة السعودية، اعتذارها عن المشهد غير المحتشم الذي ظهر كإعلان خلال فعاليات WWE، وتؤكد رفضها القاطع لذلك.
أعلنت هيئة الرياضة السعودية، اعتذارها عن المشهد غير المحتشم الذي ظهر كإعلان خلال فعاليات WWE، وتؤكد رفضها القاطع لذلك.
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