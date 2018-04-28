مايسة عطوة تهنئ مايا مرسى على جائزة «امرأة العقد»

هنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة لحصولها على جائزة "امرأة العقد فى التمكين والحياة العامة".



وقالت عطوة، إن مايا مرسى أول امرأة مصرية تحصل على هذه الجائزة.



جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى "المرأة الاقتصادى" المنعقد حاليًا بدولة الهند خلال الفترة من 26 أبريل 2018 حتى 1 مايو 2018، بحضور أكثر من 1100 شخصية حول العالم، لتكون بذلك أول امرأة مصرية تحصل على هذه الجائزة.



وأردفت عطوة، إن مرسى استطاعت أن تمثل كل امرأة مصرية، وتصل إلى المشكلات التى تحيط بالمرأة المصرية لتكون حامى الحمى ونصير المرأة المصرية.



وتابعت: "على مدار أربع سنوات كانت وما زالت تعمل من أجل خدمة وطنها وخدمة المرأة المصرية، تخوض معارك من أجل الحصول على حقوقها ومكتسباتها، وإنجازات المجلس واضحة للعيان سواء حملات طرق أبواب 4 ملايين سيدة مصرية خلال عامين فقط، أو ما وصل إليه المجلس القومى للمرأة من مكتسبات بشأن المرأة المصرية... وأخيرًا قانون المجلس القومي للمرأة".

