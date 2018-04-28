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السبت 28/أبريل/2018 - 10:36 ص

مجلس الدولة: جهة العمل غير ملزمة بإنذار الموظف المنقطع عن العمل

يحيى دكرورى
يحيى دكرورى
أ ش أ
dostor.org/2147129

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى، أن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار، سواء كان انقطاع الموظف متصلًا، أوغير متصل قبل إنهاء خدمته.

وأضاف، أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.

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