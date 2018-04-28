المعارضة الإيرانية تؤيد مشروع مجلس النواب الأمريكي ضد النظام

أيدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على النظام الإيراني.



وقالت "رجوي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على النظام الإيراني، ومنتهكي حقوق الانسان هو الرد الضروري على أكبر منتهك في العالم".



وأعربت عن أمنيتها أن يصار في أسرع وقت الى قانون ويدخل حيز التنفيذ، مؤكدة أن خامنئي وروحاني وقادة النظام يجب تقديمهم الي العدالة بسبب 120 ألف إعدام سياسي ومجزرة العام 1988.

