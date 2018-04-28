إخماد حريق في شقة بشبين الكوم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، حريقا هائلا اندلع في شقة سكنية كائنة قرية البتانون بمركز شبين الكوم بسبب ماس كهربائي.



وكان مأمور مركز شبين الكوم، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب الحريق دائرة المركز.



وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد النيران، وتبين أن الشقة ملك "ر.ا.غ " 35 سنة- سائق، وبسؤاله؛ رحج أن يكون ماسا كهربائيا وراء الحريق، ونفى الشبهة الجنائية.



وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2331 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكُلَّفَ قسم الأدلة الجنائية بالفحص لمعرفة سبب الحريق، وإدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.