4 مقترحات من «النقد الدولي» للقضاء على الفساد

أصدر صندوق النقد الدولي توصياته بشأن تطبيق الحوكمة في الدول، والقضاء على الفساد.



ويتألف الإطار المقترح من الصندوق من 4 عناصر، العنصر الأول يستهدف تمكين الصندوق من إجراء تقييم منتظم لطبيعة مواطن الضعف المتعلقة بالحوكمة، ومدى حدتها وذلك من خلال حوكمة المالية العامة، والرقابة على القطاع المالي، وحكوكمة البنوك المركزية، وتنظيم السوق.



والعنصر الثاني أن يكون الصندوق مرشدًا في تقييم الأثر الاقتصادي، والعنصر الثالث أن يكون مرشدًا فيما يتعلق بالسياسات التي تقوم على تشخيص مواطن الضعف، والعنصر الرابع ينطوي على تقييم الإجراءات الحكومية التي تستهدف منع القطاعات الخاصة من عرض الرشاوى أو تقديم الخدمات.

