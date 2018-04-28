مجلس الأمن يمدد 6 أشهر للبعثة الأممية بالصحراء الغربية

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى مفاوضات بدون شروط مسبقة، وتمديد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط.



تمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتًا، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت بدون إعطاء وقت للمفاوضات.



وقالت ممثلة الولايات المتحدة ايمي تاشكو إن واشنطن "تريد رؤية تقدّم نحو حل سياسي بعد 27 عاما، لإنهاء الوضع القائم".



وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.



وجاء القرار بعد أسبوع من مفاوضات شائكة اعتبرت خلالها روسيا وإثيوبيا إن القرار يصب في صالح المغرب.



وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف أمام المجلس أن "النص غير متوازن" مضيفا "دعونا لا نقرر نيابة عن الأطراف حول النتيجة".



فيما قالت إثيوبيا إن "النص ليس محايدا"، وشددت الصين على أنه كان يجب على مجلس الأمن "أن يأخذ مزيدا من الوقت للتفاوض".



واعتبرت فرنسا أن القرار يسمح "بتجنّب خطر التصعيد، في حين أوضحت الولايات المتحدة أنها اختارت هذا العام نهجا مختلفا يتعارض مع التمديد المعتاد للبعثة الأممية.



وإثر التصويت، اعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذا القرار يعزز موقف المغرب.



وتنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) في 30 أبريل الحالي، ويُمدّد القرار حتى 31 أكتوبر عمل البعثة التي تضم زهاء 400 فرد بموازنة سنوية تبلغ 52 مليون دولار، وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى العام 2008.