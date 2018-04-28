مقتل قياديين حوثيين ومرافقيهما في غارات للتحالف شمال غربي اليمن

قتل القياديان الحوثيان أبو زيد العزي ومحيي الدين عبدالله مع عدد من مرافقيهما اليوم السبت بغارات لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وأكدت مصادر عسكرية يمنية، لقناة (العربية) الإخبارية، أن الغارات استهدفت مجاميع لميليشيات الحوثي كانت تختبئ في "مزارع ‎الجر" بمديرية عبس الواقعة جنوب خطوط الموجهات في جبهتي حرض وميدي.



وفي السياق ذاته..شنَّ تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم غارتين على مواقع الميليشيات الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.