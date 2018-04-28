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السبت 28/أبريل/2018 - 09:11 ص

مسئول ماليزي: المياه الجوفية حل لمشكلة نقص الماء

المياه الجوفية
المياه الجوفية
أ ش أ
dostor.org/2147011

قال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي إن بلاده تستطيع حل مشكلة نقص المياه لديها عن طريق التحول إلى المياه الجوفية كمصدر جديد للإمداد، مشيرا إلى أنه في حين أن رأس المال الأولي لبدء برنامج للمياه الجوفية قد يكون كبيرا، فإن تكلفة صيانته أقل.

جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الماليزي أمس لدى تسليم مشروع للمياه الجوفية إلى إدارة المياه في "بيراك" رابع أكبر الأقاليم الماليزية، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع السلطات الحكومية المعنية بالمياه في جميع الولايات على الفور نهجا شموليا بالتعاون مع إدارة المعادن وعلوم الأرض، لمواصلة البحث عن مصادر الماء في بعض المواقع ولو كان على عمق 100 متر تحت الأرض.

وذكّر المسؤول، وفقا لموقع صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، جميع الجهات بعدم تسيس قضية المياه لأن "من حق الشعوب الحصول على المياه"، مشيرا إلى أنه من السهل إدارة المياه الجوفية لأنها لا تعتمد على المواسم خاصة المواسم الجافة أو الحارة.

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