صحيفة عمانية تطالب بدعم موقف «عباس» في الدفاع عن القدس

اعتبرت صحيفة (الوطن) العمانية أن تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواصلة الدفاع عن القدس ضد القرار الأمريكي بالاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل يعد موقفًا فلسطينيًّا ثابتًا وموقفًا يسانده ويؤيده كل غيور على قدسية المدينة وهويتها العربية والإسلامية.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم (السبت): " إنه بينما يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة معركة مسيرة " العودة الكبرى " السلمية من أجل إفهام المجتمع الدولي بأنهم أصحاب حقوق مغتصبة وأصحاب أرض فلسطين الحقيقيون تستمر الوحشية الإسرائيلية المسنودة بقوى هذا المسمى المجتمع الدولي سياسيًّا ودبلوماسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا".



وأعربت الصحيفة عن أسفها أن هذا الإسناد للوحشية الإرهابية الإسرائيلية والمرتكبة لجرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية تجاوز حدود المنطق والعقل والواقع والسياسة والإنسانية والعدالة، فلم يساوِ بين المجرم والضحية فحسب بل تعدى إلى اعتبار كل فعل مقاوم ودفاع عن النفس والعرض والأرض والكرامة يمارسه المواطن الفلسطيني ضد عدوه الإسرائيلي المغتصب هو نوع من أنواع الإرهاب وشكلًا من أشكال الجريمة التي يجب أن يوقع عليه العقاب.



وأضافت أنه أمام هذا الواقع المرير الذي يخوض فيه الفلسطينيون معركة الكرامة واستعادة الحقوق "مسيرة العودة الكبرى" في جمعتها الخامسة التي أطلقوا عليها "جمعة الشباب الثائر" لم يُبقِ خيار سوى مواصلة النضال بشتى وسائله وأشكاله حتى لا يجد الشعب الفلسطيني ذاته يومًا ما أو في لحظة غادرة خارج أرضه " فأعداء الشعب الفلسطيني والمتآمرون على القضية الفلسطينية والمتاجرون بها يتكاثرون هذه الأيام ".



واعتبرت أن تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا على مواصلة المعركة بشأن القدس على هذا الصعيد وضد القرار الأميركي بالاعتراف بالمدينة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي يعد موقفًا فلسطينيًّا ثابتًا وموقفًا يسانده ويؤيده كل غيور على قدسية المدينة وهويتها العربية والإسلامية إلا أن التحركات السياسية القائمة بالنظر إلى حجم المخطط الذي يستهدف القضية الفلسطينية بأكملها وليس مدينة القدس المحتلة وحدها، لا يرقى إلى مستوى الطموح الشعبي لا الفلسطيني ولا العربي والإسلامي.



ووصفت الصحيفة المواقف الفلسطينية الرسمية بأنها " جيدة "، غير أن الخطوات العملية لترجمتها غير كافية بالقدر الملاحظ حيال التأييد غير المسبوق لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والأدوار والسياسات الخطيرة التي تلعبها القوى لذا وجب على السلطة الفلسطينية " وإن كانت تشعر بأنها وحدها "أن تبادر إلى ممارسة ضغوطها في السياسة والميدان وتضع أعداء القضية الفلسطينية أمام الواقع وعدالة القضية.