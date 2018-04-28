سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تشهد معظم محاور وميادين القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وانتظام في حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية من أوناش وضباط وأفراد، لمتابعة ورصد الحالة المرورية.



ويشهد ميدان التحرير والشوارع المؤدية إلى وسط القاهرة، انتظامًا مروريًا في حركة سير السيارات، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى حلوان والملك الصالح.



كما شهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، واصطفت السيارات بشارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية، ويشهد شارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، انتظاما مروريا وسط تواجد أمني مكثف من رجال المرور.



وشهدت محاور محافظة الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، سيولة مرورية وسط انتشار كافة الخدمات أعلي كافة الطرق.



وانتشر رجال المرور، اليوم السبت، بربوع المحافظتين لشن الحملات الأمنية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورصدت غرفة عمليات إدارتي مرور القاهرة والجيزة، العديد من المخالفة بواسطة المتابعة الميدانية، وكاميرات المراقبة، وتم التعامل معها بمعرفة رجال المرور.