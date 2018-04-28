القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
منوعات
السبت 28/أبريل/2018 - 09:05 ص

العثور على حفرية لحوت عاش منذ 27 مليون عام بشواطئ نيوزيلاندا

العثور على حفرية
أ ش أ
dostor.org/2147004

عثر فريق من العلماء فى نيوزيلاندا على حفرية لأقدم نوع من الحيتان يعرف باسم "الحوت الباليني"- وهى فصيلة عاشت في نيوزيلاندا عندما كانت أرخبيلا يحيطه البحار لينقرض الحوت منذ 27.5 مليون عام.

وتتميز الحيتان البالينة - التى تعرف باسم "حيتان العظام" - بوجود صفائح بالينية عوضا عن الأسنان، تستخدم لتصفية الطعام من الماء، ولا تنمو لهذه الحيتان أي أسنان.

وتشير بعض الأبحاث - التى أجريت على حفريات تحت رتبة البالينات - إلى أن تلك الحيتان كانت تمتلك أسنانا قبل أن تتطور الاسم العلمى المبنى على كلمة إغريقية "مايستاك"، بمعنى "شارب" وتحتوى رتبة البالينات 4 عائلات تندرج تحتها حوالى 15 نوعا.

وقام البروفسور "ايوان فورديس" وزميله "شنج هيسيو"في جامعة "أوتاجو" في نيوزيلاندا، بدراسة هذه الحفرية حيث وجد أن هذه الحيتان كان يصل طولها إلى متر، ما يدل على أنها كانت حيتانا صغيرة.


اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ أكثر من شهرين

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

اليوم.. الحكم فى الطعن ضد إلغاء التحفظ على أموال «أبوتريكة»

«الإحصاء» يكشف خريطة مدارس «الغلابة» فى مصر

مقتل قيادى فى ميليشيا الحوثى جراء غارة للتحالف العربى

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

ألبومات الصور

«عبدالعاطى» يفتتح محطة تحسين الرى فى ميت معاند بالدقهلية

الحفل الختامى لـ«ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2018» بدار الأوبرا

تعرف على الوجوه الحقيقية لأشهر وحوش السينما العالمية

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «كيم كاردشيان عارية وخطف شيكابالا» أبرز أخبار اليوم

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

كشكول

اليوم.. مؤتمر كلية الشريعة والقانون يناقش ٥٨ بحث علمي

غداً..المنتدى الدولى للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

2 مايو .. زراعة عين شمس تحتفل بيوم الخريجين بالمزمار و التنورة

غداً..تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

"أمهات مصر": التصريحات المتضاربة بين الوزير ومتحدثه الرسمي "تشتيت" للرأي العام

الأمصار

تحليق مستمر لطائرات التحالف فوق صنعاء

غارات جديدة للتحالف العربي على مواقع للحوثيين في صنعاء

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الاحتلال يطلق النار على مستوطنة "بيت إيل"

منوعات

العثور على حفرية لحوت عاش منذ 27 مليون عام بشواطئ نيوزيلاندا

باحثون: الذباب الأزرق يستطيع خفض حرارة جسمه 8 درجات فى 15 ثانية

«منازل الطباعة ثلاثية الأبعاد» تغزو سطح القمر

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads