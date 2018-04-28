العثور على حفرية لحوت عاش منذ 27 مليون عام بشواطئ نيوزيلاندا

عثر فريق من العلماء فى نيوزيلاندا على حفرية لأقدم نوع من الحيتان يعرف باسم "الحوت الباليني"- وهى فصيلة عاشت في نيوزيلاندا عندما كانت أرخبيلا يحيطه البحار لينقرض الحوت منذ 27.5 مليون عام.



وتتميز الحيتان البالينة - التى تعرف باسم "حيتان العظام" - بوجود صفائح بالينية عوضا عن الأسنان، تستخدم لتصفية الطعام من الماء، ولا تنمو لهذه الحيتان أي أسنان.



وتشير بعض الأبحاث - التى أجريت على حفريات تحت رتبة البالينات - إلى أن تلك الحيتان كانت تمتلك أسنانا قبل أن تتطور الاسم العلمى المبنى على كلمة إغريقية "مايستاك"، بمعنى "شارب" وتحتوى رتبة البالينات 4 عائلات تندرج تحتها حوالى 15 نوعا.



وقام البروفسور "ايوان فورديس" وزميله "شنج هيسيو"في جامعة "أوتاجو" في نيوزيلاندا، بدراسة هذه الحفرية حيث وجد أن هذه الحيتان كان يصل طولها إلى متر، ما يدل على أنها كانت حيتانا صغيرة.





