باحثون: الذباب الأزرق يستطيع خفض حرارة جسمه 8 درجات فى 15 ثانية

اكتشف فريق من الباحثين البرازيليين برئاسة العالم دونيس أندراد في جامعة "سان باولو"بالبرازيل، نوعا من الذباب يعرف باسم الذباب الأزرق- الذى يعيش فى المناطق الحارة - لديه القدرة على إخراج فقاعات من لعابه يقوم بابتلاعها مرة أخرى لتخفيف درجة حرارة جسمه، حيث تعمل هذه الفقاعات بعملية تبخير لخفض درجة الحرارة الجسم.



وقام الفريق البحثى باستخدام كاميرات تعمل بواسطة الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف التغييرات فى درجات حرارة الذباب الأزرق أثناء إطلاقه هذه الفقاعات، ولاحظوا أن هذه الفقاعات كانت ذات لون أحمر تخفض درجة حرارة جسم الذبابة بمعدل 8 درجات مئوية فى غضون 15 ثانية.. ثم تبتلع الذبابة هذه الفقاعات مرة أخرى لترطيب الجسم وخفض حرارة الرأس والصدر ومنطقة البطن، ليتم تكرار هذه العملية عدة مرات على مدار اليوم لضمان الترطيب الدائم.