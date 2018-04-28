مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية: يمكن تنشيط موقع التجارب النووية لبيونج يانج

كشف مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية عن أن موقع التجارب النووية الموجود تحت الأرض، الذي تعهدت كوريا الشمالية بإغلاقه، مازال يمكن استخدامه على الرغم من الأضرار التي لحقت به خلال تفجير سابق.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت عن المسؤولين إنه في حال انهيار أحد أنفاق التجارب، مازال من الممكن استخدام الأنفاق الأخرى الموجودة داخل المجمع، لافتين إلى أن موقع بونجي-ري يمكن إعادة تنشيطه "خلال فترة زمنية وجيزة نسبيا"، إذا تم إغلاقه.



وكانت كوريا الشمالية قد أجرت كل تجاربها النووية، في موقع بونجي-ري الذي يتألف من شبكات أنفاق تم حفرها تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.