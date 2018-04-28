نيبال تنفي ارتكاب قواتها اعتداءات جنسية في جنوب السودان

وجهت عدة اتهامات للجيش النيبالي، بأن جنوده المنتشرين ضمن بعثة حفظ سلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان اغتصبوا فتاتين صغيرتين.



ونقلت صحيفة "نيبالي تايمز" النيبالية عن بيان أصدرته قيادة الجيش في نيبال إن الحادث وقع بالفعل في 13 أبريل الماضي في قاعدة أويل الأمنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وإن بعض الفتيات المراهقات حاولن الدخول إلى القاعدة عبر سياجها الخارجي ومن ثم وردت تقارير أن الجنود قاموا باغتصاب الفتيات.



وأفاد البيان أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أصدرت بيانا الثلاثاء الماضي قائلة إنه لم يتم توجيه أي ادعاءات بالاغتصاب ضد قوات حفظ السلام النيباليين، إلا أن بعثة الأمم المتحدة صرحت بأن "إحدى الفتيات المراهقات قد تقربت بطريقة غير ملائمة من قبل أحد أفراد الوحدة النيبالية مقابل المال".



وأكدت قيادة الجيش في نيبال أنها شكلت مجلس تحقيق بناء على طلب من بعثة الأمم المتحدة بهدف تقديم تقرير كامل، مضيفة أنها ستتخذ إجراء إذا أدان مجلس التحقيق جنودها خاصة أنه لا يمكن التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسي.