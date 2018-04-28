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السبت 28/أبريل/2018 - 08:58 ص

«ولد أخدود»: «حفتر» نسق مع مصر للمواجهة المقبلة مع الإرهارب

حفتر
حفتر
عبير سليم
dostor.org/2146998

قال المراسل العربي الخليل ولد أخدود: «إن مرور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمصر، قبل العودة إلى ليبيا، كان للتنسيق وتكثيف التشاور مع القيادة المصرية قبل بدء المرحلة المقبلة من المواجهة مع الجماعات المتشددة في ليبيا».

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن هذا التشاور شمل مستجدات العملية السياسية وجهود القاهرة لتجاوز الجمود الحالي، وتوحيد الجيش والمصالحة بين القبائل والمدن الليبية، ووضع حد للانقسام المجتمعي والمؤسسي في ليبيا.

ووصل المشير حفتر مساء أمس الأول الخميس إلى ليبيا بعد أن أمضى في مصر يومين أجرى خلالهما مباحثات مع مسؤولين مصريين، بعد نحو أسبوعين من الإقامة في باريس للعلاج.

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