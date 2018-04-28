الأربعاء.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثالث للمياه بالكويت

تستضيف الكويت لأول مرة يوم الأربعاء المقبل، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه، والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.



ويتضمن المؤتمر الذى سيعقد تحت شعار (التكامل العربي في إدارة الموارد المائية) على مدى يومين، مناقشة 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة؛ وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.



ويشمل المؤتمر تسع جلسات رئيسية تتناول موضوعات متعلقة بالمياه؛ حيث تتناول الجلسة الرئيسية أربع أوراق عمل رئيسية مقدمة من منظمات وهيئات دولية، منها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجلس العربي للمياه، بينما تتناول الجلسات الثمان الأخرى موضوعات متنوعة ترتبط جميعها بالمياه، بواقع خمس ورقات عمل بكل جلسة.



وتناقش الجلسات الثمان الترابط بين الغذاء والماء والطاقة، والسياسات والاستراتيجيات المائية، وإدارة الموارد المائية، وتأثير التغير المناخي على الموارد المائية، وتقنيات تحلية المياه، وإعادة التدوير واستخدام المياه المعالجة، والمياه الجوفية والسطحية، وجودة المياه، إضافة إلى جلسة متخصصة تناقش شعار المؤتمر بمشاركة الوفود الرسمية.



وكان وزراء المياه العرب، قد أقروا في اجتماعهم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فى يوليو الماضي خلال ختام اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي، عقد المؤتمر العربي الثالث للمياه في الكويت.

