مصرع 5 أشخاص فى تفجير سيارة مفخخة جنوب أفغانستان

لقي 5 أشخاص مصرعهم بينهم 4 مدنيين وجندي أفغاني اليوم السبت، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب منشأة أمنية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.



وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإقليم، في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن 10 أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم 7 مدنيين و3 من أفراد قوات الأمن، في الانفجار الذي وقع في منطقة ناد علي بالإقليم.



وأشار البيان إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب جارية في أجزاء مختلفة من إقليم هلمند وأن مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تردع قوات الأمن لقمع المسلحين.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.