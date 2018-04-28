صحيفة إماراتية: التمويل والدعم أخطر عناصر الحالة الإرهابية

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن التمويل والدعم أخطر عناصر الحالة الإرهابية التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة وهو العامل الأساسي في تنامي ظاهرة الإرهاب، خصوصا الإرهاب باسم الدين حيث ينخدع كثيرون في الشعارات والمظاهر الدينية ويقدمون الدعم المادي ولا يمكن أن يتاح للإرهاب التحرك على هذه الرقعة الواسعة من خريطة العالم دون أموال طائلة وبالتأكيد يعرف القاصي والداني مصادرها ومن أين جاءت.



وأشارت الاتحاد في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "ملاحقة ممولي الإرهاب"، إلى اجتماع 70 دولة على رأسها الإمارات، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار هام وهو "لا أموال للإرهاب"، مشددة على أن الإمارات دعت مرارا وفي كل مناسبة إلى اتخاذ إجراءات جماعية دولية لتحديد الدول الداعمة والممولة للإرهاب ومحاسبتها وملاحقة كل مصادر تمويل الإرهاب وتجفيف منابع هذا التمويل.



وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها، "إن العالم ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والقوى الفاعلة فيه لم يتعامل مع ظاهرة تمويل ودعم الإرهاب بالجدية الكافية، ولعبت الأجندات والمصالح دورها في غض الطرف عن الإرهاب وتمويله حتى تفاقمت هذه الظاهرة وخرجت عن السيطرة وانقلب سحر الإرهاب على ساحره، واستيقظ المجتمع الدولي متأخرا جدا على هذه الآفة التي أكلت الأخضر واليابس في بلدان كثيرة وتسببت في الخراب والدمار والصراعات".