هزتان أرضيتان تضربان محافظة «واسط» بالعراق

ذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم السبت، أن هزتين أرضيتين ضربتا محافظة "واسط" الواقعة وسط العراق.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، لقد "وقعت هزة أرضية صباح اليوم بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في المنطقة الواقعة على بعد (16) كم جنوب شرق قضاء بدرة واسط والتي تبعد أيضا نحو (55) كم شمال شرق مدينة الكوت.. فيما تبعتها هزة أخرى بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر ".. وأشارت الهيئة إلى أن الهزتين لم تسفرا عن وقوع خسائر.

