روسيا مستعدة لبحث تخصيص قرض لماليزيا لشراء الطائرات

أعلن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، فيكتور كلادوف، أن روسيا مستعدة للتباحث مع الجانب الماليزي لتخصيص قرض لشراء مجموعة أخرى من الطائرات المقاتلة، ولكن لم يعلن عن مناقصة بعد.



وقال كلادوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ملخصا نتائج المعرض في ماليزيا "دي إس إي" — 2018: "نحن ننطلق دائما، من أننا على استعداد لمناقشة شركائنا الشروط ذات المنفعة المتبادلة، والجانب الماليزي يدرك ذلك. في الوقت الحاضر لم يتم الإعلان عن مناقصة للشراء، ولذلك الحديث عن تفاصيل محددة في الوقت الحالي لا معنى له. نعم، أكرر، نحن مستعدون للنظر في مختلف الخيارات، بما في ذلك إقراض الصادرات".

