صحيفة سعودية: القضية الفلسطينية هي الأولى دون منازع

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية العربية الأولى دون منازع.



وقالت الصحيفة تحت عنوان (العدل والسلام) اليوم السبت "لا يستقيم ميزان العدالة إلا بالحق الكامل المؤدي إلى السلام الدائم، هذه معادلة بسيطة في مفهومها، عميقة في معانيها، فالسلام لا يأتي إلا على أسس من العدل والحق المستمرين ليسود السلام"، مضيفة أنه " في عالمنا المعاصر العدالة لا تقاس بموازينها الحقيقية المحققة لمفاهيمها في التعامل بين البشر، حيث أصبحت المصالح هي ما يؤطر العلاقات بغض النظر عن عدالة التعامل مع القضايا، التي تحتاج إلى عدالة تعطي الحقوق لأصحابها، ولنا في القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الأخرى أمثلة حية على إبعاد العدل والإنصاف عن الحلول المطروحة لها".



وأوضحت أن المملكة دائمًا تسعى لتحقيق العدل المؤدي إلى السلام، خاصة فيما يتعلق بالشأن العربي، وهذا أمر مشهود لها، وحققته على أرض الواقع، ومن ذلك "مبادرة السلام العربية" التي لو تم العمل بها لكنا شهدنا سلامًا يعم ربوع المنطقة العربية؛ كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية العربية دون منازع، ولا أدل على ذلك من إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمة العربية في الظهران "قمة القدس" تعبيرًا عن الاهتمام منقطع النظير بالقضية الفلسطينية، وإيجاد حل شامل عادل يعيد الحقوق لأصحابها.



واختتمت الصحيفة بالقول إن المجتمع الدولي يضع المصالح الإسرائيلية في المقام الأول، وكون إسرائيل تريد سلامًا يناسبها لا يعني بالضرورة أن العدل لن يكون، بل سيكون لأن تلك سنة الله في خلقه؛ ولا بد أن يتحققا في نهاية الأمر حتى وإن كانت الشواهد الحاضرة لا تدل على ذلك.