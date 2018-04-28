«ماتيس»: لا أريد وضع شروط مسبقة لمحادثات كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه لا يريد وضع شروط مسبقة وافتراضات على المحادثات مع كوريا الشمالية.



وردا على سؤال حول الحاجة إلى الإبقاء على الوجود الأمريكي بشبه الجزيرة الكورية، قال ماتيس وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية اليوم السبت"إن الأمر يتعلق بالمفاوضات مع الحلفاء أولا، ومن ثم مع بيونج يانج".



كان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن جلوس كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات دونما أي تنازلات من جانب الولايات المتحدة، إنما تدل على قوة قيادة الرئيس ترامب، فضلا عن كونها إشارة واضحة على جدوى الضغط المكثف للعقوبات.