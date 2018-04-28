عزل 3 ركاب قادمين من السودان لعدم وجود شهادات تطعيم

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت، 3 ركاب لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، فور وصولهم من الخرطوم وذلك كإجراء احترازي.



وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تم الاشتباه في راكبتين سودانيين وآخر كندي الجنسية لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة أحدهم.



وقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عزل الركاب الثلاثة وعمل التحاليل اللازمة بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم بإسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية.