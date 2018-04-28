نيبال ترحب بالإعلان المشترك بين الكوريتين خلال قمتهما التاريخية

رحبت حكومة نيبال اليوم السبت بالإعلان المشترك الذي تم التوصل إليه بين كوريا الجنوبية وشطرها الشمالي خلال قمتهما التاريخية.



ونقل موقع "داينيكنيبال" النيبالي عن بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية النيبالية أن نيبال تؤمن بأنها خطوة هامة للأمام نحو تطبيع علاقاتهما الثنائية، وتأمل في أن تسهم في إحلال السلام والاستقرار الدائمين في شبه الجزيرة الكورية.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد اتفقا أمس على هدف مشترك يمثل في النزع الكامل للسلاح النووي وعلى دفع المحادثات متعددة الأطراف لتحويل اتفاقية الهدنة الحالية إلى معاهدة سلام.

