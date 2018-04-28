« شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية والتحريض ضد الداخلية».. أهم محاكمات اليوم

الحكم في طعون المتهمين بـ"اقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا" أمام محكمة النقض



تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم للمرة الثانية من 124متهما في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا علي حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 7 أغسطس2017 بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وبالسجن المؤبد لـ110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بأحداث مطاى".

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية.

كما تضمنت التحقيقات أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.





طعن "مالك" وآخرين في "ضرب الاقتصاد" على وضعهم بقوائم الكيانات الإرهابية



تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود طعن 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بضرب الاقتصاد القومي المتهم فيها حسن مالك وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة2017 طلبات إدراج إرهاب.

كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.





نظر قضية الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.





الحكم على 13 أمين شرطة بتهمة التحريض ضد "الداخلية"



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكمها على 13 أمين ورقيب شرطة، في مقدمتهم أمين الشرطة منصور أبوجبل، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد جهة عملهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض ضد وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.





الحكم بإعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف مدينة نصر"



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بإعادة محاكمة متهم بأحداث عنف مدينة نصر.

ويواجه المتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





محاكمة "بديع" و738 متهما في "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة "

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد شوكان وآخرين للمحاكمة الجنائية وأسندت إليهم عدة اتهامات أهمها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





الحكم على قاتلي طالب إعلان أوليكس



تصدر محكمة الأحداث والمنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، حكمها على طالبين متهمين بقتل طالب بالنزهة.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة بجلسة السبت المقبل، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق.



وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.





الحكم في "إعادة محاكمة متهم بحرق حزب الغد"



تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم بإعادة مُحاكمة المتهم إسلام حسن، وذلك في قضية "حرق حزب الغد".

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان وهم شريف حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.





محاكمة المتهمين في "فساد مواسير المياه"



تنظر الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، محاكمة المتهمين بقضية مواسير المياه.

وكشفت التحقيقات، عن تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.