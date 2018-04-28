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السبت 28/أبريل/2018 - 08:16 ص

ضبط عامل حاول التنقيب على الآثار في بهواش بالمنوفية

ضبط عامل حاول التنقيب
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2146971

تمكنت قوات شرطة مركز منوف، من ضبط شاب أثناء قيامه بالتنقيب على الآثار، في قرية بهواش بالمنوفية.

وكان مأمور مركز منوف قد تلقي بلاغا من" ف.ع.م.ا" 66 سنة بالمعاش، بتضرره من المدعو " ا. م.ف. ا"28 سنة فنى بشركة الوادى للعبوات الزجاجية ومقيم بذات الناحية، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله المجاور له ويخشى من حدوث تصدعات بحوائط مسكنه.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب وتلاحظ وجود حفر بعرض 2 متر وبعمق 2.5 متر، وبمواجهة المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه وقرر أنه يقوم بحفر خزان صرف صحى.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1954 إداري مركز منوف لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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