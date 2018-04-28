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السبت 28/أبريل/2018 - 07:55 ص

مصرع عامل جيزاوى صعقًا فى السادات بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2146966

لقي عامل جيزاوي مصرعه صعقا، أثناء قيامه بتنظيف خزان مياه بواسطة موتور كهربي في السادات بالمنوفية.

تلقى مأمور مركز السادات، إخطارا من مستشفى السادات العام يفيد باستقباله "ش.ي. م" 40 عاما، عامل بشركة القاهرة للمجازر الكائنة بمنطقة رجوى الوادى الفارغ الشيخ زايد ومقيم بالفهميين محافظة الجيزة، جثة هامدة، بسبب صعقة بالكهرباء.

بالانتقال والفحص وسؤال مرافقيه كل من "ع. م. ع" 40 سنة ومقيم بمركز أطفيح بالجيزة، و"ا.م. م" 42 سنة ومقيم بدمتيوه بالبحيرة وعاملان بالشركة، أقرا أنه حال قيام المتوفى باستخدامه موتور كهربائي صغير لتنظيف خزان مياه بالشركة، صعقه التيار نتيجة حدوث ماس كهربائي بالموتور مما أدى إلى وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18 أحوال مركز السادات، وجار إرساله لقطاع أمن الجيزة للاختصاص.

مصرع عامل جيزاوى صعقًا فى السادات بالمنوفية
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