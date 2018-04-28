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الثقافة
السبت 28/أبريل/2018 - 07:52 ص

الليلة.. الشاعر حامد طاهر ضيفًا على ملتقى رؤى

الليلة.. الشاعر حامد
نضال ممدوح
dostor.org/2146965

يحل الشاعر الكبير حامد طاهر، ضيفا على ملتقى رؤى في جلسته النقدية الشهرية٬ حول شعره ومنجزه الأدبي٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم٬ برئاسة الدكتور عادل ضرعام أستاذ النقد الأدبي بدار علوم الفيوم، وبحضور عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين، وتقدم في الندوة مداخلات نقدية حول شعره لكل من النقاد: محمد عليوة ومحمود عبدالباري وعايدي علي جمعة وحسام جايل، ويدير اللقاء إكرامي فتحي.

يعد الشاعر حامد طاهر أهم الأصوات الشعرية في الشعر المصري وله محاولات في التجريب الشعري.. ومن أهم أعماله الشعرية ديوان حامد طاهر وقصائد عصرية وعاشق القاهرة والنباحي ومملكة الليل.

ويتميز شعر حامد طاهر بالبساطة القائمة على المفارقة التي تجعلنا نعيد تأمل النص بمزيد من التروي في إعادة المقاربة. ويعتبر ديوانه النباحي أول ديوان في الأدب العربي يقوم على تلك الفكرة باصطناع ديوان من التراث وإنشاء سلسلة نسب للمؤلف وتحديد أسماء ناسخين ومحققين ونشره للمرة في غلاف شبيه للكتب والدواوين التراثية، وكأن يريد أن يقول لنا أن ما قدمه من نقد هو نقد للعلل والآفات التي تلازم هويتنا على الدوام.

الليلة.. الشاعر حامد طاهر ضيفًا على ملتقى رؤى
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