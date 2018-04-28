«الأرصاد»: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا.



وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

وسط الدلتا 17 32

الإسكندرية 17 28

بلطيم 16 26

مطروح 15 25

السلوم 13 30

سيوة 20 35

بورسعيد 18 27

دمياط 17 27

العريش 13 27

رفح 12 26

الإسماعيلية 17 32

السويس 16 31

رأس سدر 18 31

نخل 14 30

نويبع 19 29

طابا 14 28

كاترين 09 22

الطور 19 30

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 20 32

الفيوم 16 33

بنى سويف 16 33

المنيا 15 34

أسيوط 16 34

سوهاج 17 34

قنا 17 34

الأقصر 18 35

أسوان 20 35

أبوسمبل 18 36

الوادي الجديد 16 35

شلاتين 22 32

أبورماد 21 31

رأس حدربة 20 30

حلايب 20 30