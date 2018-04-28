ناسا: إصابة الدرع الحرارية في مركبة «المريخ 2020» بأضرار

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، إن درعاً حرارية تستخدم في مركبة مصممة لإرسال مسبار مزود بست عجلات إلى كوكب المريخ في 2020، أصيبت بشرخ «غير متوقع» أثناء اختبار هيكلي هذا الشهر.



وقالت ناسا التي قامت ببناء درع بديل في بيان، إن هذا الوضع لن يؤثر على موعد الاستعداد لإطلاق المهمة في 17 يوليو 2020، مشيرة إلى أن الشرخ حدث قرب الطرف الخارجي للدرع.



وستضع هذه المهمة التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار المسبار على كوكب المريخ، حيث سينقب بين الصخور والتربة بحثاً عن آثار حياة جرثومية سابقة، كما ستبحث أيضا سبل دعم إرسال مركبة مأهولة لكوكب المريخ.



وقالت ناسا إن حرارة الدرع في مركبة المريخ 2020، ستتجاوز 2100 درجة مئوية لدى تجاوز سرعة المركبة 19550 كيلومتراً في الساعة نحو سطح المريخ.