إفطاره لا يتجاوز 3 دولارات.. معلومات مدهشة عن الملياردير وارن بافت

يعيش رجل الأعمال الأمريكي البارز وارن بافت، ثالث أغنى أغنياء العالم والذي تبلغ ثروته 86 مليار دولار، حياة عادية للغاية، ربما لا تتناسب تمامًا مع حجم ما يمتلك من أموال.



وحسب موقع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكي، فإن بافت يعيش في شقة بها 5 غرف نوم، بولاية نبراسكا، والتي قد كان اشتراها في العام 1958 بمبلغ 31 ألف وخمسمائة دولار، ولا ينفق أبدًا أكثر من 3.17 دولار على وجبة الإفطار.



وحسب الصحيفة، فإن بافت يتوقف أمام متجر "ماكدونالدز" يوميًا في فترة الخمسة دقائق التي ينتقل خلالها بالسيارة إلى المكتب طوال العقود الخمسة الماضية، ويشتري واحد من ثلاثة أصناف إما "شطيرتين من السجق" أو"سجق وبيض وجبن" أو "لحم خنزير وبيض وجبن".



يقول بافت: «يوميًا أخبر زوجتي وأنا أحلق في الصباح، إذا ما كنت سأحتاج مبلغ 2.61، أو 2.95، أو 3.17 دولار.. وهي تضعه بداخل كوب صغير من داخل السيارة».



وتشير الصحيفة إلى أنّّ كل مبلغ منهم مخصص لوجبة محددة.



ويوضح الملياردير الأمريكي أنَّه يحدد أي مبلغ سينفق طبقًا لحالة السوق، فإذا شعر في الصباح بأنَّه ليس غنيًا يستخدم المبلغ الأقل.