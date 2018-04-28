كوريا الشمالية تعتبر اجتماع القمة «معلمًا بارزًا جديدًا»

اعتبرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، أن اجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين يوم الجمعة بمثابة «معلما بارزا جديدا» في تحقيق الازدهار المشترك ونقطة تحول لشبه الجزيرة الكورية.



ونشرت الوكالة البيان المشترك الذي أعلنه رئيسا كوريا الشمالية كيم جونج أون وكوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الجمعة بعد أول لقاء قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب رويترز.



وتعهد كيم ومون بالعمل من أجل "نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية.