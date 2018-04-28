ضبط هارب من مؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط هارب من 25 سنة سجن، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.



البداية بتمكن النقيب أحمد متولي، ضابط مباحث قسم تنفيذ الأحكام من ضبط المدعو "مصطفي محمد مصطفي الحصري"، 34 سنة، نساج، هارب في القضية رقم 1606 لسنة 2011م، جنايات مركز القناطر الخيرية، "مخدرات" كلي رقم 94 لسنة 2011م، حصر رقم 723 لسنة 2011م، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

