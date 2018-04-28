تل أبيب: لدينا أدلة على تعاون نووى بين إيران وكوريا الشمالية

رحب وزير المخابرات والنقل الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بالاتفاق بين الكوريتين الشمالية والجنوبية الهادف لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، معتبرًا أنَّه سيقلص قدرات إيران النووية.



وقال كاتس في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إنَّ الاتفاق يجب أن يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعة أقوى لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.



وتابع وزير المخابرات الإسرائيلي: «سيكون أمرًا طيبًا أيضًا لمنطقتنا لأن هناك صلة بين إيران وكوريا الشمالية تتعلق بتكنولوجيا الصواريخ».



وأردف كاتس: «أعتقد أن هناك تعاونًا يتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية.. ولدينا الأدلة».