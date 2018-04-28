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السبت 28/أبريل/2018 - 03:54 ص

ترامب: قضية التدخل الروسى بالانتخابات مجرّد أكاذيب من الديموقراطيين

ترامب
ترامب
وائل خورشيد
dostor.org/2146952

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح السبت، الحزب الديموقراطي، كما هاجم المحقق الخاص روبرت مولر على خلفية قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «حكمت لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي أنَّه لا يوجد تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا».

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدته: «كما كنت أقول طوال الوقت، كل ذلك هو خدعة كبيرة من قبل الديموقراطيين مبنية على الأكاذيب»، مضيفًا: «لا ينبغي أبدًا أن يكون هناك مستشار خاص معين».

ترامب: قضية التدخل الروسى بالانتخابات مجرّد أكاذيب من الديموقراطيين
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