ترامب: قضية التدخل الروسى بالانتخابات مجرّد أكاذيب من الديموقراطيين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح السبت، الحزب الديموقراطي، كما هاجم المحقق الخاص روبرت مولر على خلفية قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «حكمت لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي أنَّه لا يوجد تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا».
وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدته: «كما كنت أقول طوال الوقت، كل ذلك هو خدعة كبيرة من قبل الديموقراطيين مبنية على الأكاذيب»، مضيفًا: «لا ينبغي أبدًا أن يكون هناك مستشار خاص معين».