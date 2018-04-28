اليوم.. الحكم فى الطعن ضد إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة»

تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى، ومنتخب مصر السابق.



واختصم الطعن رقم 8191 لسنة 63 ق ع، كلِّ من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.



وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.