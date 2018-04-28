القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 07:45 ص

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة المتهم بحرق حزب الغد

اليوم.. الحكم فى
عادل عبد العال -مصطفى حربى
dostor.org/2146941

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على «إسلام.ح» فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير، لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا فى مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامى.

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