ملكة جمال الصين تحصل على لقب «إيكو دريس»

حصلت ملكة جمال الصين على لقب «إيكو دريس» كأفضل فستان، كما حصلت ملكة جمال البرتغال على لقب «ميس تالنت» كأفضل موهبة، وحصلت ملكة جمال ألمانيا على لقب ملكة جمال اللياقة، وكأفضل فيديو لترويج السياحة حصلت عليه ملكة جمال أندونسيا.



كما استطاعت ملكة جمال اليابان الحصول على لقب أجمل ابتسامة، بينما حصدت ملكة جمال ايكوادور على أفضل زي للبحر، أما ميس فاتيكا حصلت عليها ملكة جمال بيرو، أما ميس إيكو أفريقيا فذهب إلى ملكة جمال جنوب أفريقيا، وميس إيكو أوروبا حصلت عليها ملكة جمال بلغاريا، أما ميس إيكو آسيا كانت من نصيب ملكة جمال تايلاند، أما ميس إيكو أمريكا حصلت عليها ملكة جمال الولايات المتحدة وكولومبيا.



جاء ذلك خلال فعاليات مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة الدولية لعام 2018، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، حيث يتنافس حوالي 60 دولة من مختلف دول العالم على اللقب.



يذكر أن لجنة التحكيم مكونة من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، أيمن البياع سفير النوايا الحسنة بمنظمة «أمسام»، باتريسيا بيكلار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2015، إيمليا دبروفا Miss Kosovo 2017، محمد مدحت مستر سوبرناشونال إفريقيا 2016، والمنتج تامر نعيم.



ويشارك في لجنة تحكيم الفنان أحمد فريد، الفنانة إيناس النجار، الفنانة نرمين ماهر، دكتور الأسنان محمد نجم، رشا بلبع صاحبة مجموعة «بلبع»، الاستايلست نادين شلباية، فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، دكتور ناياك فاشاش صاحب مجموعة ستارز كوزمتكس.



ويحيى الحفل الفنان مصطفي قمر، والمطربة السولفينية باتريسيا بيكلار.