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السبت 28/أبريل/2018 - 02:36 ص

نجلاء بدر: أُجسد دور أم فى «أمر واقع» ومطلقة بـ«لدينا أقوال أخرى»

نجلاء بدر
نجلاء بدر
حسن أمين - منار إبراهيم
dostor.org/2146939

تشارك الفنانة نجلاء بدر خلال موسم رمضان المقبل في مسلسلين جديدين، الأول مع الفنان كريم فهمي في «أمر واقع»، والآخر مع النجمة يسرا في «لدينا أقوال أخرى».

وقالت بدر، في حوارها مع «الدستور»، إنها تجسد دور مطلقة ضمن أحداث مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، مشيرة إلى أنها تعرضت للاستغلال ماليًا من قِبل زوجها، ما جعلها تلجأ إلى الطلاق، ولكنها تستمر في معافرة قوية طوال الحلقات لاسترداد مخزونها المالي الذي أخذه زوجها السابق منها دون علمها.

من ناحية أخرى؛ أرجعت نجلاء بدر، سبب موافقتها على المشاركة فى مسلسل «أمر واقع» إلى قصة العمل التى جذبتها منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، بما تضمنته من أحداث مشوقة، بجانب المصداقية والاحترام اللذين تتمتع ‏بهما شركة «أروما» المنتجة للعمل، فضلًا عن مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، مثل الفنان القدير نبيل الحلفاوى، وكريم فهمى، وأحمد وفيق، وريم مصطفى، ونيكولا معوض. ‏

وكشفت عن أنها تجسد دور زوجة بطل العمل، الفنان كريم فهمى، ولديهما ابنة «جود» تبلغ ٧ سنوات، وتقع بينهما العديد من المشكلات، نتيجة الشكوك التى تدور فى رأسها، بسبب طبيعة عمله وغيابه ‏الدائم عن منزله، وعدم اهتمامه بدوره كأب، ما يؤدى إلى انهيار العلاقة الزوجية بينهما، ووقوع زوجها فى غرام صديقتها المقربة.‏

وأشارت إلى أن سرد أحداث المسلسل، يعتمد على طريقة الـ«فلاش باك»، وتحمل كثيرًا من المفاجآت والصدمات للجمهور خلال الحلقات، بكشف أمور كانت غامضة وغير متوقعة تمامًا، وتكملة حدث ‏لم يكن واضحًا فى البداية، وسرعان ما يكشف عنه.‏

وأشادت بمؤلف العمل، محمد رفعت، معتبرة أنه يملك قدرة كبيرة على لمس الأحاسيس الداخلية للممثل، وتوظيف الأدوار بشكل ملائم، وهو ما صاغه فى أحداث تحمل العديد من المفاجآت بشكل جديد ‏على المشاهد.‏

نجلاء بدر: أُجسد دور أم فى «أمر واقع» ومطلقة بـ«لدينا أقوال أخرى»
نجلاء بدر: أُجسد دور أم فى «أمر واقع» ومطلقة بـ«لدينا أقوال أخرى»
نجلاء بدر: أُجسد دور أم فى «أمر واقع» ومطلقة بـ«لدينا أقوال أخرى»
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