صور.. هانى شاكر وريهام عبدالحكيم يتألقان فى حفل عيد تحرير سيناء

وسط حضور جماهيري ورسمي كبير، احتفلت شبكة قنوات "MBC مصر" بعيد تحرير سيناء، بحفل فني كبير أقيم مساء الجمعة بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء، أحياه الفنان الكبير هاني شاكر، والنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم، ونقلته قناة "MBC مصر" في تمام العاشرة مساءً على الهواء مُباشرة.



وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الفاصل الأول مجموعة مُختارة من أبرز الأغاني، ومنها أغنيات (ماتخافوش على مصر، ودارت الأيام، وبالورقة والقلم، وفيها حاجة حلوة، وسألوني الناس)، وفي الفاصل الثاني قدم الفنان الكبير هاني شاكر مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية التي تفاعل معها الجمهور بصورة لافتة ومنها أغنيات (يا مصر متخافيش، وياريتني، وكل ليلة، وأحلف بسماها، وسألتك، وقدم فقرات حفل "MBC مصر" احتفالًا بعيد تحرير سيناء الإعلامية ياسمين عز.