إحباط تهريب ساعات وسبائك فضية بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة أحمد العشري محاولة تهريب كمية من الساعات والألماس والسبائك الفضية، بقيمة بلغت أكثر من مليون جنيه.



وذكرت مصلحة الجمارك في بيان لها، أنه تم الاشتباه في راكب مصري يحمل الجنسية الكندية قادم من عمان، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 99 ساعة قديمة، و10 سبائك فضية، و23 فصا من الألماس، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت أكثر من مليون جنيه.



وقرر محمد قناوي مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي.