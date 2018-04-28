الرداد يتشاجر مع إيمى فى البرومو الدعائى لـ«عزمى وأشجان»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «عزمي وأشجان» لنجمي الكوميديا حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، البرومو الأول للعمل، والذي يعرض حصريًا على القناة في رمضان.



وظهر «الرداد» من خلال البرومو وهو يتشاجر مع «إيمي» بطريقة كوميدية داخل أحد المطاعم أثناء اتفاقهم على القيام بعملية نصب جديدة.



«عزمي وأشجان» بطولة الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، وصلاح عبد الله والمسلسل إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.



