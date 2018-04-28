سقوط «الديزل» بحوزته مخدرات فى قبضة مباحث النهضة

ألقى رجال مباحث قسم شرطة شرطة السلام ثانى النهضة، القبض على عاطل، بحوزته مخدرات بقصد الاتجار.



البداية كانت بورود معلومات، للمقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانى، تفيد إتجار «حسن.ت »، 30 عامًا، عاطل، وشهرته «الديزل» في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة، من جانب النقيب محمد عبدالعاطى معاون مباحث القسم تم ضبطه، وبحوزته 15 جرام استروكس ومبلغ مالي 60 جنيها.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.