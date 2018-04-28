القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 02:19 ص

سقوط «الديزل» بحوزته مخدرات فى قبضة مباحث النهضة

سقوط «الديزل» بحوزته
مصطفى حربى
dostor.org/2146933

ألقى رجال مباحث قسم شرطة شرطة السلام ثانى النهضة، القبض على عاطل، بحوزته مخدرات بقصد الاتجار.

البداية كانت بورود معلومات، للمقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانى، تفيد إتجار «حسن.ت »، 30 عامًا، عاطل، وشهرته «الديزل» في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة، من جانب النقيب محمد عبدالعاطى معاون مباحث القسم تم ضبطه، وبحوزته 15 جرام استروكس ومبلغ مالي 60 جنيها.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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