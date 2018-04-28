شاهد.. البرومو التشويقى الأول لـ«ضد مجهول»

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها «ضد مجهول»، استعدادًا لعرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وشاركت عبد الرازق، البرومو التشويقي الأول للعمل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: «الإعلان التشويقى الأول الخاص بالقنوات التليفزيونية.. انتظروا البرومو الرسمى لمسلسل ضد مجهول خلال يومين إن شاء الله».



يذكر أن مسلسل «ضد مجهول» بطولة غادة عبد الرازق، ودياب، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، ويدور المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسا على عقب.



