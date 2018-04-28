سلمان خان يحتضن جاكلين فيرنانديز فى بوستر «race 3»

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم بوليوود «race» بوستر دعائي جديد للعمل، والمقرر طرحه يوم 15 يونيو المقبل.



وظهر سلمان خان من خلال الأفيش وهو يحتضن الجميلة جاكلين فيرنانديز، والتي تجسد دور البطلولة النسائية أمامه.



«Race 3» بطولة كلِّ من سلمان خان، جاكلين فيرنانديز، ديزي شاه، ثاقب سليم، وبوبي ديول، وإخراج ريمو دي سوزا، ومن المقرر عرضه في صالات السينما الهندية خلال العام الحالي.



ويشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ النجم الهندي سلمان خان تصوير فيلمه المقبل «Bharat» فور الانتهاء من «race 3».